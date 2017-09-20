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Придністров'я попросилося в ООН і назвало Молдову агресором

Середа, 20 вересня 2017, 16:51

Парламент невизнаного Придністров’я схвалив звернення до ООН, у якому Організацію Об’єднаних Націй просять надати невизнаній республіці статус держави-спостерігача при організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deschide.

Схвалений документ адресований генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і голові Генасамблеї ООН Мирославу Лайчаку. Звернення написане від імені лідера Придністров’я Вадима Красносельського та так званого голови Верховної ради ПМР Олександра Щерби.

У документі придністровські лідери скаржаться на "Молдову-агресора", яка "з кожним роком займає все більш радикальну конфліктогенну позицію у двосторонніх відносинах".

Саму ж "Придністровську Молдовську Республіку" називають "прикладом ефективного функціонування прямої демократії".

"Придністров'я може і готове стати відповідальним і надійним партнером для ООН, що забезпечує демократичний, прогресивний та безконфліктний розвиток півмільйонного народу в серці Євразії", - наголошується у зверненні.

Придністровські лідери попросили ООН надати спеціальний статус держави-спостерігача при ООН і створити міжнародну робочу групу щодо Придністров’я.

"Практична реалізація цих ініціатив послужить справі забезпечення тривалого миру і стабільності в цьому регіональному просторі, сприятиме об'єктивному і своєчасному інформуванню міжнародного співтовариства про актуальну ситуацію навколо Придністров'я", - ідеться у зверненні.

Нагадаємо, Молдова звернулася в ООН з проханням розглянути під час сесії Генасамблеї ООН питання про виведення російських військовослужбовців зі своєї території.

Парламент Молдови 21 липня ухвалив заяву, в якій закликав РФ вивести російських військовослужбовців з території Молдови, а також замінити миротворчу місію на громадянську з міжнародним мандатом.

Теми: ООНПридністров'яМолдова
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