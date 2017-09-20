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У середу на Донбасі зафіксували лише один обстріл

Середа, 20 вересня 2017, 23:01

Упродовж дня на Донбасі практично зберігався режим тиші. Єдиний обстріл українських позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, біля Водяного бойовики близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, згідно з інформацією штабу, на тимчасово окупованих територіях незаконні збройні формування й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу.

"Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ "Запад-2017", - розповіли у прес-центрі.

"На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального", - сказано у звіті штабу АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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