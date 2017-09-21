Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Могеріні заявила про збереження ядерної угоди по Ірану

Четвер, 21 вересня 2017, 07:43

На зустрічі міністрів закордонних справ так званої "шістки" та Ірану вдалося зберегти угоду щодо іранської ядерної програми.

Про це заявила головуюча на зустрічі Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

"Угода працює і дотримується своєї мети нерозповсюдження (зброї масового знищення - ред)", - зазначила вона.

"Ми погодилися, що всі сторони виконують повністю свої зобов'язання (згідно зі спільним всеосяжним планом дій)", - сказала Могеріні.

При цьому раніше президент Ірану Хасан Роухані 20 серпня виступив перед парламентом країни із заявою про те, що одним із зовнішньополітичних пріоритетів нового уряду стане збереження угоди щодо ядерної програми і його захист від нападок США.

Як відомо, США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

ZN.ua

Теми: Іран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: