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У Росії знову заявили, що не хочуть миротворців на кордоні з Україною на Донбасі

Четвер, 21 вересня 2017, 08:24

У Росії заявляють, що не бачать сенсу в розгортанні охоронної місії ООН на російсько-українському кордоні.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов.

"Вони [представники України] хочуть розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон. Росія не є стороною в цьому конфлікті, тому немає жодного сенсу в розгортанні миротворців на кордоні", - заявив він.

Гатілов вважає, що в мінських домовленостях "є ціла низка питань, які повинні бути вирішені до того, як справа перейде в розмову про російсько-український кордон".

"Українці все ставлять з ніг на голову - насамперед вони хочуть перекрити кордон Росії з Україною, а потім вже вирішувати чи не вирішувати питання, пов'язані з іншими аспектами врегулювання", - зазначив він.

"Такий підхід ми не поділяємо, оскільки він суперечить мінським домовленостям", - вважає заступник голови МЗС Росії.

Як відомо, Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, російських військових і боєприпаси на окупований Донбас.

Пункт про взяття контролю над кордоном є у Мінських домовленостях. Проте позиції України і Росії розходяться в питанні, який з пунктів має бути виконаний раніше.

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