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В окупованому Криму у "Нічних вовків" Путіна відібрали частину землі

Четвер, 21 вересня 2017, 08:59

В окупованому Криму вирішили вдвічі скоротити земельну ділянку, виділену для улюбленого байк-клубу президента РФ Володимира Путіна "Нічні вовки" поруч із Севастополем.

Про це пише російська газета Комерсант.

"Уряд Севастополя має намір забрати у байк-клубу "Нічні вовки" 126 гектарів землі в передмісті Севастополя. 267 гектарів байкери отримали в 2015 році від екс-губернатора Сергія Меняйло в оренду на десять років за мінімальною орендною ставкою в 0,1% від ринкової вартості землі", - повідомляє видання.

Уряд обраного 10 вересня губернатором Дмитра Овсянникова вирішив скоротити земельний наділ вдвічі. Про це на засіданні законодавчих зборів Севастополя заявив віце-губернатор Ілля Пономарьов.

Як повідомив депутатам Ілля Пономарьов, адміністрація Севастополя запропонувала "Нічним вовкам" виключити з виділеного клубу земельної ділянки площею 267 га дві ділянки площею 71 і 55 га, які "зайняті об'єктами водного фонду, територіями водоохоронної зони".

Також орендареві землі обмежать права. За словами чиновника, уряд міста запропонував "Нічним вовкам" встановити для частини земельної ділянки, що залишається, "обмеження господарської діяльності" та визначити зміни або обмеження щодо тієї частини території, яка "ставиться до режиму охорони об'єктів культурної спадщини".

Віце-губернатор Севастополя стверджує, що "Нічним вовкам" було направлено документи для вирішення питання в позасудовому порядку, але байкери їх проігнорували.

"Ми змушені будемо перейти від договірного режиму врегулювання в судовий порядок", - підсумував пан Пономарьов.

Виділення землі за мінімальною орендною ставкою в 0,1% від ринкової вартості землі в уряді пояснювали соціальною спрямованістю розвитку території. Йшлося про реалізацію спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту. Проект реалізований не був.

Проти рішення про виділення землі виступала група депутатів законодавчих зборів міста на чолі з тодішнім спікером Олексієм Чалим. Вони вимагали провести конкурс проектів та слухання.

У серпні 2015 року лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов (Хірург) заявив про створення спільно з військовими філії парку "Патріот", а восени 2016 року землю біля гори Гасфорта у власність запросило Міноборони.

На громадських слуханнях 27 січня севастопольці виступили проти появи "Патріота" біля гори Гасфорта. У лютому уряд міста отримав від військових лист з відмовою від ідеї будувати там парк. Після цього "Хірург" заявив, що спільно з Російським союзом молоді побудує молодіжний центр для проведення спортивних і військово-патріотичних заходів біля гори Гасфорта без участі Міноборони.

Однак ніякого будівництва на території за межами колишньої каменеломні не ведеться.

Теми: РосіяКрим
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