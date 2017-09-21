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В Умані затримали депутата-хабарника, що наживався на паломництві хасидів

Четвер, 21 вересня 2017, 11:29

Правоохоронці затримали депутата Уманської міськради за підозрою в отриманні хабарів від підприємців, що торгувати під час святкування єврейського нового року.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

СБУ та прокуратура встановили, що депутат разом зі своїм помічником вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодну торгівлю під час іудейського свята "Рош Ха-Шана".

Зокрема, чиновник вимагав у власника малого бізнесу 300 доларів за дозвіл на комерційну діяльність в період масового перебування хасидів-паломників в Умані.

За інформацією спецслужби, депутат обклав "даниною" більшість торговельних точок, орієнтованих на обслуговування приїжджих.

"Оперативники СБУ затримали чиновника та його помічника поблизу центрального стадіону міста під час отримання всієї суми хабара", - зазначається в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Українська правда

Теми: Черкаська областьхабар
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