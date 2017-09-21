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У школах на лінії зіткнення побільшало учнів – ОБСЄ

Четвер, 21 вересня 2017, 12:35

Набір учнів у школах на лінії зіткнення збільшився порівняно з 2016 роком.

Про це йдеться в звіті спостережної місії ОБСЄ станом на 20 вересня.

"Із  початком  нового  навчального  року СММ  продовжила  спостерігати  за ситуацією у школах. За період із 4 до 17 вересня команда місії відвідала 60 шкіл з обох боків лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі помітили, що в деяких  школах  збільшився  набір  учнів,  якщо  порівнювати  з  попереднім роком.

СММ також зауважила, що в низці шкіл, розташованих неподалік лінії зіткнення, виникла потреба у співробітниках, зокрема там бракує вчителів.

Українська правда

Теми: ДонбасОБСЄ
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