Наливайченко прийшов на допит як свідок у провадженні про "захоплення влади"

Лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко у четвер прийшов на допит до СБУ, куди був запрошений як свідок.

Згідно з повісткою, копію якої має "Українська правда", Наливайченка викликали на допит як свідка, а також "для проведення інших процесуальних дій".

Також у повістці зазначається, що його викликають на допит у рамках провадження №22016000000000274.

Згідно з реєстром судових рішень, у цьому провадженні є щонайменше два опублікованих рішення.

Згідно з фабулою, справа порушена за ч. 1 ст. 109 КК України. Йдеться про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Справа внесена до ЄРДР15 липня 2016 року.

Згідно з матеріалами справи, опублікованими в рішенні суду, з січня 2015 року невстановлені особи з числа членів громадського руху "Український вибір - Право народу", інших громадських організацій, гуманітарних груп, окремих територіальних громад, зареєстрованих на території України, "незаконно присвоюють владні повноваження органів влади та місцевого самоврядування з метою захоплення державної влади в Україні".

"Державні та неурядові центри РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні створюють в областях альтернативні органи місцевого самоврядування, в тому числі шляхом реєстрації так званих "народних громад" як окремих суб'єктів публічного права у поєднанні з набуттям функцій органів місцевої влади", - сказано в документі.

"Для реалізації вказаних намірів, лідери об'єднань, шляхом підміни понять та довільного трактування норм українського законодавства обирають так званих уповноважених із земельних питань, житлово-комунального господарства, транспорту, інфраструктури, уповноважують себе на здійснення різного роду правочинів від імені громади адміністративної одиниці", - вважає слідство.

"Внаслідок невизнання членами так званих "територіальних громад" органів держвлади та місцевого самоврядування, вони намагаються реалізувати механізми ухилення від сплати податків шляхом реєстрації так званих "народних підприємців", здійснюють спроби незаконного заволодіння землею шляхом видачі документів невстановленого зразка, створюють "паралельні органи влади" - так звані "транспортну реєстраційну службу народу України", "народну міліцію", - зазначається в матеріалах справи.

Згідно зі слідством, вказані особи створюють "непередбачені законом воєнізовані та збройні формування з числа екс-співробітників СБУ, СЗР України, "афганців" та учасників АТО на сході України для охорони керівництва так званих "територіальних громад", протидії можливим спробам перешкоджання їх діяльності з боку правоохоронних органів та патріотично налаштованих активістів.

З матеріалів кримінального провадження випливає, що до цієї незаконної діяльності причетні державні та неурядові центри Російської Федерації. Ці організації, за матеріалами слідства, для здійснення своєї діяльності використовують повітряне судно приватної авіакомпанії "GEM AVIATION", яке належить лідерам громадського руху "Український вибір - Право народу".

"Невстановлені особи, у т.ч. ряд представників колишньої влади в Україні на борту вказаного повітряного судна переміщаються до РФ без внесення офіційних відомостей до відповідних інформаційних систем з метою отримання відповідних завдань та інструкцій щодо створення і діяльності на території України так званих "територіальних громад", - вважають слідчі.

При цьому у матеріалах справи зазначається, що її розслідують слідчі в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України. Повістку ж Наливайченку було надіслано старшим слідчим ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

Водночас, на думку колеги Наливайченка Маркіяна Лубківського, "здетонувала ситуація з Саакашвілі", тому Наливайченка і викликали до СБУ.

Оксана Коваленко, УП