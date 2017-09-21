Бойовики хотіли обміняти Штепу, але вона відмовилася – Геращенко

Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу, яку напередодні звільнили з-під варти, бойовики включали до списків на обмін, але вона відмовилась.

Про це на брифінгу 21 вересня заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Вперше можу сказати тільки одне… що пані Штепа, її включали бойовики в свої так звані списки на звільнення тих осіб, яких вони вимагають звільнити від України задля звільнення наших заручників. Але сама пані Штепа, яка кликала бойовиків і війну на українську територію, відмовилася категорично бути учасницею цього обміну. Тому, що вона, мабуть, як ніхто, знає ціну тієї війни, яку вона кликала", – зазначила Геращенко.



Стосовно рішення суду щодо Штепи, Геращенко висловила занепокоєння тим, що за три роки розслідування цієї справи її так і не було доведено до логічного кінця.

Вона закликала слідство і суд дуже ретельно розслідувати всі справи, що стосуються сепаратизму.



Геращенко наголосила на необхідності посилювати функцію слідства і судову реформу.

Також віце-спікер нагадала, що напередодні 20 вересня в рамках гуманітарної підгрупи українська сторона передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників.

"Україна пропонує негайно здійснити обмін заручників. Нам вдалося встановити місцезнаходження 88 зі 144 наших заручників. І ми готові задля їхнього звільнення передати ОРДЛО 313 осіб, яких дозволяє українське законодавство.

Як відомо, в списках полонених на обмін, які взяла в представників окупованих Росією територій Донецької області депутат Надія Савченко, значилася колишня мер Слов'янська Неля Штепа.

20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачувану в сепаратизмі екс-мера Слов'янська Неллі Штепу і відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

Валентина Романенко, УП