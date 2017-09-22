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Молдовські депутати збирають підписи за імпічмент Додону

П'ятниця, 22 вересня 2017, 04:54

Депутати парламенту Молдови від Ліберальної партії почали збір підписів під законопроектом про початок процедури відсторонення від посади президента Ігоря Додона.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з парламентським регламентом, для реєстрації законопроекту з подальшим його розглядом на засіданні парламенту необхідні підписи 34 депутатів зі 101-го.

Як зазначив лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу, законопроект надіслано всім парламентським фракціям, за винятком фракції Партії соціалістів.

Мотивом для оголошення президенту імпічменту стала, за словами Гімпу, перш за все відмова глави держави відправляти молдовських військових на міжнародні військові навчання. Лідер лібералів підкреслив також, що "президент Ігор Додон продовжує просувати в Молдові інтереси Росії".

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив у зв'язку з цим, що оголошення імпічменту президенту - процедура досить складна, і вона не обмежується лише реєстрацією законопроекту в парламенті.

Згідно з процедурою необхідно створити комісію, яка вивчить, чи порушив президент Конституцію і в чому полягають ці порушення, після чого висновки комісії будуть представлені Конституційному суду для прийняття відповідного рішення ", - зазначив спікер.

Разом з тим глава молдовського парламенту підкреслив, що правляча коаліція уважно стежить за діяльністю президента, і в разі наявності підстав для відсторонення президента від посади будуть ініційовані відповідні процедури.

5 вересня Додон заборонив молдовським військовим брати участь у навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні.

6 вересня уряд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким молдовським військовим дозволялося брати участь в навчаннях.

Контингент Національної армії Молдови з 57 військових взяв участь в міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017 в Україні, незважаючи на заборону

Теми: Молдоваімпічмент
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