Гройсман може ініціювати звільнення керівника АМКУ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що ініціюватиме звільнення голови антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, якщо викриє, що АМКУ прикриває контрабанду на митниці.

Про це він сказав під час години запитань до уряду 22 вересня.

"Я буду розбиратися с Антимонопольним комітетом, і якщо я побачу змову, про яку сьогодні говорить уся країна, що Антимонопольний комітет став другою Тендерною палатою в Україні, то я буду ставити питання про звільнення керівника Антимонопольного комітету з усіма його "прихлєбателями"", - сказав Гройсман.

Він уточнив, що мова йде про скасування тендерів щодо закупівля сканерів для митниці.

"ДФС оголосила тендер на проведення закупівлі таких сканерів, бо ми маємо зробити рентген на всіх кордонах нашої держави, щоб зрозуміти, які товари по яких цінах потрапляють у країну. Так вдумайтесь: Антимонопольний комітет вчора чи позавчора скасував цей тендер", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що це не можна назвати по-іншому, окрім, як "злочином проти держави".

"Це злочин проти надходжень до бюджету, злочин, який прикриває контрабанду у країні", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що треба "побороти це зло (контрабанду – ред.) раз і назавжди".

Ірина Балачук, УП