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У Маріуполі біля театру знайшли вибухонебезпечний предмет

П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:55

У Маріуполі біля будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру рятувальники знешкодили вибухонебезпечний пристрій

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

22 вересня о 6:56 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення від чергового Національної поліції про те, що біля будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру на вулиці Театральній, 1, у Маріуполі в одній із урн виявлено мобільний телефон, до якого ізоляційною стрічкою примотано мило з невідомою речовиною.

Рятувальники займаються маріупольською знахідкою
Рятувальники займаються маріупольською знахідкою
ДСНС

На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічних служб. Останні встановили, що даний пристрій – це гідродинамічна пушка.

 

"О 8:31 вибухонебезпечний предмет було знешкоджено на місці. В результаті події ніхто не постраждав", – інформує ДСНС.

 

Фахівці Служби порятунку нагадують громадянам правила поведінки при виявленні підозрілих предметів:

– При виявленні вибухонебезпечного (потенційно вибухонебезпечного) предмета не чіпати його і не намагатися розібрати;

– негайно повідомити в найближче відділення поліції, військкомат, органи місцевої виконавчої влади, райвідділ ДСНС або за телефонами "101", "102";

– побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю, навіть перебуваючи на значній відстані від місця вибуху, адже може поранити камінням і уламками.

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольДСНС
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