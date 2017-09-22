Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі пояснили, куди не хочуть пускати миротворців на Донбасі

П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:00

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що миротворці ООН могли б забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі, але мова не йде про їхнє розміщення на російсько-українському кордоні.

Про це пише ТАСС із посиланням на його заяву журналістам.

"Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції", - сказав Пєсков.

"Але при цьому мова не йде про розміщення місії ООН на кордоні", - додав він.

Прес-секретар Путіна стверджує, що розміщення миротворців на російсько-українському кордоні протирічить Мінським домовленостям.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією.

Теми: ДонбасРосіяПутінмиротворціООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: