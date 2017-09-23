У Мексиці число жертв землетрусу зросло до 295 осіб
Субота, 23 вересня 2017, 05:36
В результаті землетрусу в Мексиці загинули 295 осіб.
Про це повідомив керівник національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте.
Він зазначив, що в штаті Мехіко 157 загиблих, в штаті Морелос - 73, в штаті Пуебла - 45, в штаті Едомекс - 13, в штаті Герреро - 6, в штаті Оахака - 1.
#Actualización ⚡️: Al momento se reportan *295 fallecidos*#CDMX 157#Morelos 73#Puebla 45#Edoméx 13#Guerrero 6#Oaxaca 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 23, 2017
Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив. Повідомляється, що раніше з-під завалів були врятовані 69 осіб.
Як повідомлялося, у вівторок в Мексиці стався землетрус, магнітудою 7,1 бал. Епіцентр знаходився в 12 км від населеного Ахочьяпан в штаті Морелос. Також було зафіксовано понад 30 афтершоків.