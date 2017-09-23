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У Києві в ніч проти 24 і 25 вересня обмежать рух на Південному мосту

Субота, 23 вересня 2017, 06:21

У Києві в ніч на 24 і 25 вересня естакадою Південного мосту буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У зв’язку з ремонтом деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу в напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Так, рух буде обмежено з 21:00 23 вересня до 8:00 24 вересня і з 21:00 24 вересня до 8:00 25 вересня.

Теми: Київ
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