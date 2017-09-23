АТО: Українського військового поранено біля Невельського

За минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 1 отримав поранення під час ворожого обстрілу у Невельському.

Про це 23 вересня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, протягом минулої доби з боку ворога на луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по Кримському.

На донецькому напрямку було здійснено 17 збройних провокацій, бойовики ОРДО вели вогонь по силах АТО поблизу Зайцевого, на ділянці Кам'янка - Авдіївка - шахта Бутовка та поблизу Невельського. Важке озброєння бойовики не застосовували, зазначив Лисенко.

На маріупольському напрямку гаряче було біля Красногорівки, вогонь бойовики вели з мінометів різних калібрів.

"Інші епізоди порушення тиші з легкого озброєння припали на південні приморські рубежі, українські військові відкривали відповідь на ворожі провокації", - зазначив речник МО.

Українська правда