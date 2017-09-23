У Харкові "мінували" поштове відділення, евакуювали 19 осіб

У Харкові з поштового відділення та прилеглої до будівлі території евакуювали 19 осіб через повідомлення про мінування.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, інформація про замінування надійшла до чергової частини вранці 23 вересня і не підтвердилася.

"Співробітники поліції провели огляд 1600 кв. метрів будівлі і прилеглої території, евакуювали 19 осіб. У результаті перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання про внесення інформації про подію до ЄРДР по ч. 1 ст. 259 КК - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Інтерфакс-Україна