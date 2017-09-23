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СБУ зловила на хабарі керівників держпідприємства

Субота, 23 вересня 2017, 21:45
СБУ зловила на хабарі керівників держпідприємства
прес-служба СБУ

Співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі гендиректора Держпідприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" та двох його заступників.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що троє посадовців та підлеглий їм працівник відділу внутрішнього аудиту вимагали півтора мільйона гривень від директора однієї з регіональних філій держпідприємства. За цю суму керівництво Центру обіцяло не застосовувати до нього заходів дисциплінарного впливу із подальшим звільненням із займаної посади.

Оперативники спецслужби затримали трьох керівників Центру поблизу столичного торгівельного центру після отримання першого "траншу" хабара у розмірі десять тисяч доларів США. Четвертого зловмисника правоохоронці "взяли" в одному з обласних центрів.

 
фото сбу

Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"У ході досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки посадовців Міністерства аграрної політики та продовольства України", - додали в СБУ.

Теми: СБУхабар
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