Ірак в ООН попросив допомоги в будівництві ядерного реактора

Ірак попросив допомоги в будівництві ядерного реактора в мирних цілях.

Про це повідомляє Reuters.

"Ірак закликає споріднені ядерні країни допомогти побудувати ядерний реактор в мирних цілях ... відповідно до договору про нерозповсюдження", - заявив міністр закордонних справ Ібрагім аль-Джафар на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

В Іраку було три ядерні реактори. Один з них був зруйнований ізраїльським повітряним нальотом в 1981 році, а два інших літаками Сполучених Штатів в 1991 році.