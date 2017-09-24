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Партія Меркель виграла вибори в Німеччині, третє місце в проросійської АдН

Неділя, 24 вересня 2017, 19:04
Партія Меркель виграла вибори в Німеччині, третє місце в проросійської АдН

В Німеччині оголосили попередні результати екзіт-полів, проведених на виборах в Бундестаг.

Дані опитувань на виході з виборчих дільниць оприлюднила низка німецьких соціологічних служб, що виконували опитування на замовлення провідних телеканалів, передає "Європейська правда".

За даними Deutsche welle, блок ХДС/ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав 32.5%. Очевидно, саме Меркель стане канцлером у новому уряді Німечини.

 

На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, вони отримали 20%.

Третє місце посіли праворадикали з партії Альтернатива для Німеччини, вони отримали 13,5%. Як відомо, АдН не приховує проросійських настроїв.

Опитування на замовлення суспільного каналу ZDF дає інші дані, але розподіл місць той самий. За їхніми даними, у партії Меркель 33,5%, у соціал-десократів 21%, у АдН - 13%.

Водночас, склад більшості, що формуватиме уряд, наразі лишається невідомий, його мають визначити у найближчі дні. До коаліції на чолі з Меркель АдН гарантовано не запрошуватимуть.

Про особливості голосування читайте в статті "Європейської правди" "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині"

Теми: НімеччинавибориМеркель
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