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У Молдові ініціюють референдум для посилення влади президента

Неділя, 24 вересня 2017, 19:38

У Молдові розпочали збір підписів під петицією про проведення національного референдуму щодо переходу країни від парламентської до президентської форми правління.

З такою ініціативою виступила Партія соціалістів Молдови, пише Укрінформ

24 вересня у багатьох містах Молдови відбулися акції протесту, учасники яких ухвалили декларацію про проведення референдуму. 

"Народний референдум, з ініціативою якого виступив президент Ігор Додон, буде проведено в будь-якому випадку. Починаючи з 24 вересня Партія соціалістів оголошує про старт національної кампанії зі збору підписів за перехід до президентської форми правління і наділення президента країни функцією глави виконавчої влади у Молдові. Завдання - зібрати мінімум 70% підписів громадян країни, що мають виборче право", - йдеться у документі. 

Учасники акцій протесту заявляють, що у разі спроб відсторонення президента від посади або силового вирішення придністровської проблеми соціалісти  прибудуть в центр Кишинева заради "остаточного визволення країни від антинародного і антидержавного режиму".

Також  соціалісти заявляють, що дії уряду "призвели до погіршення політичної та соціально-економічної ситуації в Молдові".

У резолюції також йдеться про зусилля президента "щодо нормалізації відносин з Російською Федерацією, прагненню домогтися повернення молдавських підприємств на російський ринок, що має покращити умови життя трудових мігрантів та їхніх сімей".

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдова
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