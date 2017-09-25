Генконсульство підтвердило загибель українця в німецькому притулку для біженців
Понеділок, 25 вересня 2017, 01:53
Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило, що 24 вересня громадянина України було знайдено мертвим у своїй кімнаті в таборі для біженців в місті Еггенфельден.
Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає "Укрінформ".
"Кримінальною поліцією міста Пассау підтверджено, що смерть настала в результаті вбивства", - наголошується в повідомленні.
Генеральним консульством України в Мюнхені встановлено зв'язок з рідними загиблого.
Раніше повідомлялося, що 28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггенфельден. Підозрюваного у вбивстві заарештовано.