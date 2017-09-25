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У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю поліцейського начальника

Понеділок, 25 вересня 2017, 03:42

Вранці 24 вересня в Дніпрі на вулиці Панаса Мирного сталася ДТП за участю "Chevrolet Aveo" і службового автомобіля поліції "BMW X5".

Про це повідомляє Нацполіція області.

Зазначається, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля "Chevrolet" виїхав на смугу зустрічного руху і, не впоравшись з керуванням, зіткнувся зі службовим автомобілем "BMW X5". У результаті зіткнення водій "Chevrolet Aveo", 1980 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

"У момент зіткнення в службовому автомобілі перебували два співробітника ГУНП в Дніпропетровській області: за кермом - поліцейський-водій взводу № 1 роти № 8 та пасажир - заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області. Обидва доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами свідка події, "Chevrolet Aveo" рухався з перевищенням швидкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено відповідні експертизи.

Як заявили в поліції, згідно з попереднім висновком медогляду, водій "BMW X5" був тверезим.

Теми: ДТПполіція
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