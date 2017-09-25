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Партія Меркель виграла вибори в бундестаг

Понеділок, 25 вересня 2017, 06:38

Консервативний блок у складі Християнсько-соціального союзу і Християнсько-демократичного союзу, який очолює Ангела Меркель, здобув перемогу на парламентських виборах в Німеччині.

Про це свідчать попередні офіційні результати голосування за підсумками обробки всіх бюлетенів, оприлюднені в понеділок.

Так, блок ХДС/ХСС підтримали 33% виборців.

За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців.

На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), у них 12,6% голосів. Вона вперше потрапляє в бундестаг.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) - 10,7%, Ліва партія - 9,2% і "Союз-90"/"зелені" -  8,9%.

Решта партій набрали менше п'яти відсотків і не пройшли в парламент.

Остаточні підсумки голосування будуть офіційно підбиті приблизно через тиждень після виборів.

Про особливості голосування читайте в статті "Європейської правди" "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині"

DEUTSCHE WELLE

Теми: Німеччинавибори
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