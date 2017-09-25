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Муженко каже, що зброя від Канади може скоро "матеріалізуватися"

Понеділок, 25 вересня 2017, 09:10
Муженко каже, що зброя від Канади може скоро матеріалізуватися

Канада дуже близька до ухвалення важливого політичного рішення про військову допомогу Україні, вважає начальник Генерального штабу України Віктор Муженко.

Про це він заявив кореспонденту "Укрінформу" за результатами свого візиту до Канади, відповідаючи на запитання про канадську військово-матеріальну допомогу Україні.

"Те, що нам потрібно, потребує відповідних політичних рішень. Це питання висить у повітрі, і ми сподіваємося, що найближчим часом воно має спуститися на землю і матеріалізуватися", – сказав Муженко,

За його словами, це питання було ним порушено під час зустрічі із начальником Штабу оборони Канади генералом Джонатаном Венсом.

"У мне була двостороння зустріч із начальником Штабу оборони Канади, під час якої ми проговорили питання надання Канадою допомоги по всіх напрямках, у тому числі і стосовно психологічної реабілітації та збільшення кількості канадських військовослужбовців, які проводять в Україні тренінг із цієї проблеми", – зазначив Муженко.

Він додав, що Канада взяла час на опрацювання запитів України.

"Ми запропонували певні напрямки співпраці, вони їх опрацюють і скажуть, на яку кількість людей зможуть збільшити свою місію в Україні. Ми також домовилися із тих питань, які стосуються підняття спроможностей ЗСУ", – наголосив Муженко.

Канада стала однією із перших держав світу, що надала Збройним силам України матеріальну допомогу на початку протистояння із Росією. Однак з часу приходу до влади Ліберальної партії на чолі із Джастіном Трюдо країна повністю припинила поставки військового приладдя та супутникових зображень до України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадазброяармія
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