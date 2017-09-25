Новак про "митний експеримент": гроші не йдуть, як очікувалося

Кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Про це розповів виконуючий обов’язки керівника Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю Економічній правді.

Новак розповів, що без урахування проектів міжнародних фінансових організацій на утримання, погашення боргів і будівництво доріг заплановано близько 26-27 млрд гривень.

"Близько 16 млрд гривень з цієї суми — гроші, які Мінфін запланував за рахунок митного експерименту. І це наразі реальна проблема, тому що надходження з митного експерименту не надходять за таким графіком, як очікувалося", - заявив Новак.

Він зазначив, що ситуація по областях є різною, що також несправедливо.

"І найголовніше, що розпорядником цих коштів є не Укравтодор, а облдержадміністрації, відповідальність за них несуть голови ОДА", - додав Новак.

Керівник Укравтодору не може сказати, у якому вигляді надходитимуть кошти від митниць на будівництво та ремонт доріг у 2018 році.

"На останньому бюджетному комітеті депутати говорили, що хочуть підтримати митний експеримент. Однак поки що зарано говорити, що буде в майбутньому. Це буде рішення Верховної Ради", - сказав Новак.

Що стосується бюджетних та кредитних коштів,за які відповідає Укравтодор, то, за словами керівника служби, із загальної суми на 2017 рік у розмірі близько 8-9 млрд гривень, відомство використало понад 50%.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах

Економічна правда