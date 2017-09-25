Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат наполягає, що у Януковича в "Ощадбанку" нема чого забирати

Понеділок, 25 вересня 2017, 14:28

Адвокат Віталій Сердюк заявляє, що голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний фактично відмовився від раніше розповсюдженої інформації про те, що на рахунках в Ощадбанку перебувають понад 1,15 мільярда доларів США з грошей Віктора Януковича.

Про це йдеться у заяві, яку розповсюдила АО "AVER LEX".

Вказується, що представники Пишного під час суду заявили, що його слова не стосувалися Януковича.

"Перед судовим засіданням щодо захисту честі, гідності та ділової репутації Віктора Януковича за відкритий та умисний наклеп, представники Ощадбанку та Голови його правління заявили, що висловлювання Андрія Пишного було лише оціночним судженням, основаним на інформації із "загальнодоступних джерел", та нібито взагалі не стосувалося Віктора Януковича", - повідомив Сердюк.

За словами адвоката, розповсюджена інформація була завідомо недостовірною, оскільки вже документально підтверджено та оприлюднено, що на рахунках Ощадбанку у Віктора Януковича є тільки близько 31 мільйона гривень та близько 84 тисяч доларів особистих коштів.

"Але керівник Ощадбанку визнав, що розповсюджує чутки, а не офіційну та підтверджену інформацію керованої ним установи. Крім того, під загрозою несення відповідальності Андрій Пишний вже каже, що не про того Януковича йшлося", - сказано в заяві адвокатського об'єднання.

 "Отже викликаємо Голову правління Ощадбанку Андрія Пишного особисто для участі у суді, який відбудеться 26 вересня 2017 року, та з’ясування, що ж саме він мав на увазі, коли говорив суспільству про 1,15 мільярда доларів США грошей Віктора Януковича на рахунках Ощадбанку", - заявив Сердюк.

Також зазначається, що судове засідання відбудеться 26 вересня об 11:00 в Печерському суді.

Як відомо, у листопаді 2016 року в інтерв'ю виданню "Лівий берег" керівник Ощадбанку Андрій Пишний заявив, що на рахунках банку лежать більш 1,15 мільярда доларів Януковича.

Українська правда

Теми: Януковичбанкисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденції Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: