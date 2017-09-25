Починається висування кандидатів на місцевих виборах в 201 громаді

25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба Центрвиборчкому.

Подання до територіальних виборчих комісій документів для реєстрації зазначених кандидатів триватиме до 4 жовтня включно. А до 5 жовтня включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року відбудуться у 201 обʼєднаній територіальній громаді (ОТГ) в усіх без виключення областях України.

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4 % усіх виборців України.

Українська правда