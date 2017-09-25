В "Укрінмаші" заперечують постачання зброї Південному Судану

Державна зовнішньоторговельна фірма "Укрінмаш" ніколи не постачала зброю до Південного Судану, а заяви Amnesty International повністю не відповідають дійсності.

Про це Українській правді повідомив представник фірми.

"Укрінмаш" ніколи не постачав, згадану у контракті зброю, в Південний Судан. Контракт був підписаний і не виконаний, і не відбувся, і не відбудеться… договір був нікчемним, і не відбувся. Не було отримано експортної ліцензії", - сказав він.

"Не було жодного руху товарів, не надходили гроші тощо", - додав він.

За його словами, опубліковані AI документи не є такими, що підтверджують поставку.

"Ці документи завжди передують домовленостям, чи запитам", - сказав співрозмовник.

Також він сказав, що AI зверталися влітку до фірми із запитом і отримала усі відповіді щодо цих контрактів.

"Укрінмаш" в серпні отримував запит від Amnesty International і надав їй відповідь 21 серпня", - сказав він.

Також в "Укрінмаші" вказали, що "Південний Судан не перебуває під санкціями, які забороняють постачати зброю".

На питання, чи можливо, що "Укрінмаш" продав зброю іншому підприємству, яке потім могло б перепродати її в Судан, він відповів:

"Це технічно неможливо згідно з міжнародним законодавством. Бо для того, щоб відбулася якась транзакція поставки, має бути сертифікат кінцевого споживача. Amnesty наводить цей сертифікат кінцевого споживача, і там написано Судан. Але цей контракт виконаний не був і не виконувався".

Також фірма надала "Українській правді" копію відповіді від 21 серпня на запит Amnesty International щодо контрактів.

У відповіді фірма заявляє, що запитуванні організацією договори не є дійсними.

"Ми можемо підтвердити, що потоки товарів або послуг не здійснювались", - сказано у відповіді.

Letter to Amnesty International 1 (PDF)

Letter to Amnesty International 1 (Text) ​

Як відомо, у понеділок правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, заявивши, що Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

Олександр Шумілін, УП