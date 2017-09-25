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День в АТО: Бойовики стріляли мало й отримували відповідь від ЗСУ

Понеділок, 25 вересня 2017, 18:39

У понеділок активність проросійських бойовиків була мінімальною.

Як повідомляє прес-центр АТО, з опівночі незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь по українських позиціях, застосовуючи, здебільшого, гранатомети різних видів.

"Так, на Донецькому напрямку вдень окупанти били з автоматичних та протитанкових гранатометів по Авдіївській промзоні. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші опорні пункти у районі Майорська", - сказано у повідомленні.

На Приморському напрямку НЗФ застосовували гранатомети по укріпленнях сил АТО біля Новотроїцького.

Під час кожного обстрілу українські військові відкривали симетричний вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТОЗбройні сили
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