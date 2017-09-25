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"Документ": Черг за закордонними паспортами вже практично немає

Понеділок, 25 вересня 2017, 19:18

Черг на подачу документів для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон вже практично немає.

Про це на прес-конференції у Києві повідомив прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук.

"Зараз ситуація з ажіотажем дещо покращилася, якщо можна так сказати. Черг в Україні практично немає, залишаються у центрі в столичному універмазі "Україна" вихідними днями. Черги стало менше, але все-таки людям, які оформляли терміновий закордонний паспорт, доводиться чекати його не сім днів, а приблизно місяць. Ті, хто робили в звичайному режимі, чекають не 20 днів, а 2-2,5 місяці", - сказав він.

Поліщук повідомив, що в центрі обслуговування держпідприємства "Паспортний сервіс" на проспекті Бажана, 1Е, у другій половині дня черг зараз немає, і в сервісі "Готово" біля станції метро "Печерська" також після обіду вже немає такої кількості охочих оформити закордонний паспорт.

Цього місяця у найбільшому центрі "Паспортний сервіс" в універмазі "Україна" в будні дні досить спокійно після обіду, в суботу та неділю ще залишаються черги, і не всіх охочих вдається прийняти.

"У ці так звані "сімейні дні" приходить багато батьків із дітьми, сім'ї, щоб оформити закордонний паспорт", - пояснив Поліщук.

Він також вказав, що два місяці тому було відкрито досить великий оновлений центр оформлення паспортів у Харкові. 29 вересня відкриється новий центр в Одесі, що прийматиме приблизно 300-350 осіб на день. Заплановано відкрити центр і в будівлі "Головпоштамту" Львова.

Інтерфакс-Україна

Теми: паспорт
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