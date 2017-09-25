У Білій Церкві сталася пожежа на "Біофармі"
Понеділок, 25 вересня 2017, 21:45
Пожежа сталася на підприємстві "Біофарма" у понеділок ввечері.
Про це повідомляється на Facebook Білоцерківської міськради.
"Горять виробничі приміщення. (...) Відповідними службами проводяться дослідження щодо наявності у повітрі шкідливих речовин. Просимо зачинити вікна", - сказано у повідомленні.
Пізніше у міськраді уточнили, що проведені виміри показали незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі.
За даними прес-служби, загрози життю та здоров'ю жителів нема.
Моніторинг повітря продовжується.
Українська правда