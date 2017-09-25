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У Білій Церкві сталася пожежа на "Біофармі"

Понеділок, 25 вересня 2017, 21:45

Пожежа сталася на підприємстві "Біофарма" у понеділок ввечері.

Про це повідомляється на Facebook Білоцерківської міськради.

"Горять виробничі приміщення. (...) Відповідними службами проводяться дослідження щодо наявності у повітрі шкідливих речовин. Просимо зачинити вікна", - сказано у повідомленні.

Пізніше у міськраді уточнили, що проведені виміри показали незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі.

За даними прес-служби, загрози життю та здоров'ю жителів нема.

Моніторинг повітря продовжується.

Українська правда

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Теми: Біла Церкванадзвичайна подія
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