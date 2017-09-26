Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заява Ірану про випробування нової ракети не відповідає дійсності - ЗМІ

Вівторок, 26 вересня 2017, 09:55

Заява Ірану про проведення минулого тижня успішного випробування нової балістичної ракети не відповідають дійсності.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на джерела в Адміністрації президента США.

Тегеран заявив про успішне випробування нової балістичної ракети, яка здатна нести кілька боєголовок і має дальність польоту до 2 тисяч кілометрів. Державні ЗМІ Ірану також опублікували відеозапис запуску.

Однак Fox стверджує, що на кадрах насправді показано невдале випробування ракети, яке відбулося в січні цього року.

Тоді Іран вперше намагався запустити свою нову балістичну ракету середньої дальності "Хорамшахр". Американські чиновники заявили, що вона пролетіла близько 900 км, після чого вибухнула.

"Європейська правда"

Теми: Ірантехнологіїзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
Усі новини...
Реклама: