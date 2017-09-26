Заява Ірану про випробування нової ракети не відповідає дійсності - ЗМІ
Вівторок, 26 вересня 2017, 09:55
Заява Ірану про проведення минулого тижня успішного випробування нової балістичної ракети не відповідають дійсності.
Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на джерела в Адміністрації президента США.
Тегеран заявив про успішне випробування нової балістичної ракети, яка здатна нести кілька боєголовок і має дальність польоту до 2 тисяч кілометрів. Державні ЗМІ Ірану також опублікували відеозапис запуску.
Однак Fox стверджує, що на кадрах насправді показано невдале випробування ракети, яке відбулося в січні цього року.
Тоді Іран вперше намагався запустити свою нову балістичну ракету середньої дальності "Хорамшахр". Американські чиновники заявили, що вона пролетіла близько 900 км, після чого вибухнула.