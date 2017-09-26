Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зобов’язав "Ощадбанк" показати рахунки Януковича

Вівторок, 26 вересня 2017, 17:17

Державний "Ощадбанк" повинен показати суму грошових коштів екс-президента Віктора Януковича, що зберігається на рахунках банку.

Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, передає УНІАН.

Так, суд задовольнив клопотання захисника президента-втікача Віталія Сердюка та  зобов’язав "Ощадбанк" показати суму на рахунках Януковича.

Як повідомляється, відповідне рішення було прийняте під час судового засідання з розгляду позову екс-президента до голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного про поширення ним неправдивої інформації про наявність на рахунках Януковича у фінустанові 1,15 мільярда доларів США.

"Суд постановив стягнути з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих в ПАТ "Державний ощадний банк України", та вартості цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року ", – йдеться в рішенні.

Під час розгляду клопотання адвокат Сердюк заявив, що на рахунках Януковича в "Ощадбанку" 31 мільйон 470 тисяч 675 гривень 64 копійки і 84 тисячі 964 долара 60 центів.

Разом з тим, представники "Ощадбанку" просили відмовити у задоволенні цього клопотання, оскільки, на їхню думку, дана інформація містить банківську таємницю. А представник Андрія Пишного наголошував, що клопотання не стосується предмету спору.

У зв'язку з необхідністю отримання даної інформації суд оголосив перерву в судовому засіданні до 16:00 16 грудня 2017 року.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду Києва з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації.

Економічна правда

Теми: Янукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденції Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
Усі новини...
Реклама: