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Волкер і Сурков проведуть зустріч щодо миротворців на Донбасі в жовтні - Теффт

П'ятниця, 29 вересня 2017, 06:03
Волкер і Сурков проведуть зустріч щодо миротворців на Донбасі в жовтні - Теффт

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер і радник президента РФ Владислав Сурков проведуть зустріч по миротворцях на Донбасі в жовтні.

Про це заявив колишній посол США в РФ Джон Теффт в інтерв'ю "Коммерсанту".

"Ми переконані, що мандат такої місії (миротворчої місії ООН) повинен бути заснований на повазі до суверенітету України і сприяти мети відновлення її територіальної цілісності. Миротворчі сили ООН повинні бути наділені широким мандатом, який дозволив би їм працювати на всій території, де відбувається конфлікт, включаючи можливість міжнародного контролю української сторони кордону між Україною і Росією...", - зазначив він.

"Курт Волкер буде зустрічатися з Владиславом Сурковим на початку жовтня. Ми вважаємо за необхідне спробувати прийти до взаєморозуміння з питання про мандат можливої миротворчої місії", - зазначив він.

При цьому Теффт підкреслив, що якщо вдасться домогтися прогресу по Донбасу, то США зможуть зняти частину санкцій з Росії. Однак він зазначив, що поки розмов на цю тему не було.

Раніше Курт назвав Владислава Суркова "архітектором" подій на Донбасі.

Теми: СШАРосіяДонбас
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