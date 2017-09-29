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У Кабміні розповіли, що буде з ціною на газ взимку

П'ятниця, 29 вересня 2017, 12:21

Ціна на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років не підвищиться.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі "5 каналу", повідомляє прес-служба уряду.

"На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. І в державному бюджеті України на 2018 рік закладена ціна на газ на рівні 2017 року", - запевняє він.

Віце-прем’єр також зазначив, що на сьогодні немає жодних підстав для підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

"Найбільш важким етапом восени завжди було зростання ціни на газ, але ціна на газ не підвищуватиметься, а отже немає жодних підстав для підвищення вартості житлово-комунальних послуг, і немає жодних підстав говорити про розкручування інфляції в осінньо-зимовий період", - сказав Розенко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення.

Українська правда

Теми: газціниКабінет міністрів
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