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КНДР заявила, що розробила водневу бомбу, яку можна встановити на МБР

Неділя, 3 вересня 2017, 03:02

Північна Корея повідомила в неділю, що розробила водневу бомбу, яку можна використовувати для нової міжконтинентальної балістичної ракети в якості боєголовки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Відзначається, що бомбу оглянув лідер КНДР Кім Чен Ин. Як пише агентство, він відвідав Інститут ядерної зброї і "спостерігав за установкою водневої бомби на нову МБР".

Також повідомляється, що всі компоненти водневої бомби були зроблені в Північній Кореї.

Як відомо, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що останнє ракетне випробування було "прелюдією" до початку пуску ракет по американському острову Гуам в Тихому океані.

Теми: Північна Корея
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