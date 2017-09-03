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Художники відновлять знищені графіті у центрі Києва

Неділя, 3 вересня 2017, 17:48

Київські художники планують відновити знищені графіті часів Майдану на будівлі по вулиці Грушевського.

Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос, пише "Громадське". 

За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

"Будемо відновлювати по фотографіях, вони будуть такі ж самі", - сказав Лерос.

Зазначається, що відновлення розпочнеться з 4 вересня. 

3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. 

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Згодом вхід до магазину люкс-меблів, з фасаду якого перед стерли графіті, розгромили, а біля входу запалили шини. 

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. 

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії  згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївЄвромайдан
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