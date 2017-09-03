Прокуратура відкрила провадження за фактом нищення графіті

Прокуратура м.Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були нанесені на фасаді будинку по вул. Грушевського під час Революції гідності.

Про це 3 вересня повідомили у прокуратурі м.Києва.

"Наказом Міністерства культури №869 від 15.10.2014 року місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського у Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об'єктів культурної спадщини, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з вищезазначеним відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за ст. 298 КК України - "Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури".

Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліції ГУНП в Києві, його хід взято на контроль.

Як відомо, з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Згодом вхід до магазину люкс-меблів, з фасаду якого перед стерли графіті, розгромили, а біля входу запалили шини.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу.

Українська правда