Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США розглядають повну торгову ізоляцію Північної Кореї

Понеділок, 4 вересня 2017, 00:49

Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

Про це президент США Дональд Трамп заявив написав у Twitter.

"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення будь-якої торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".

Раніше в цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють. 

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

 У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.

Теми: Північна КореяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Північна Корея
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: