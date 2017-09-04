Гриневич кличуть у Раду розповісти про першу реформу сезону

Міністр освіти й науки Лілія Гриневич 4 вересня розповість охочим парламентарям про нюанси освітньої реформи, яку у парламенті сподіваються ухвалити вже 5 вересня.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

Він сказав, що ті депутати, які пропустили засідання профільного комітету за участю Гриневич, зможуть почути від міністра деталі реформи.

"Ми готові запропонувати майданчик для обговорення", – сказав він і запропонував о 14-й годині непублічно поговорити про освітню реформу у парламенті.

Гриневич прийде до парламентарів на цей час.

"Щоб ми завтра на першій реформі показали єдність", – сказав Парубій.

Спікер також зазначив: "Протягом останніх двох тижнів у переговорах було узгоджено, що по освітній реформі буде зроблено довший перехідний період, і це погоджено з Міністерством Фінансів. Тобто довший період поетапного введення освітньої реформи, що фактично дає можливість забезпечити фінансування й проведення цієї реформи".

"Ця правка буде презентована залу – і я впевнений, що буде адаптована й підтримана усіма депутатами", – сказав Парубій.

Він також визнав, що кожна з запропонованих реформ – і освітня, і пенсійна, і медична, – потребують відповідного фінансування.

"Я згоден, що нам треба буде провести окрему нараду з прем'єр-міністром, щоб ми змогли проговорити поетапність прийняття реформ і відповідного бюджетного процесу", – додав спікер.

Олена Рощенко, УП, доповнено

