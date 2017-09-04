Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриневич кличуть у Раду розповісти про першу реформу сезону

Понеділок, 4 вересня 2017, 11:58

Міністр освіти й науки Лілія Гриневич 4 вересня розповість охочим парламентарям про нюанси освітньої реформи, яку у парламенті сподіваються ухвалити вже 5 вересня.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

Він сказав, що ті депутати, які пропустили засідання профільного комітету за участю Гриневич, зможуть почути від міністра деталі реформи.

"Ми готові запропонувати майданчик для обговорення", – сказав він і запропонував о 14-й годині непублічно поговорити про освітню реформу у парламенті.

Гриневич прийде до парламентарів на цей час.

"Щоб ми завтра на першій реформі показали єдність", – сказав Парубій.

Спікер також зазначив: "Протягом останніх двох тижнів у переговорах було узгоджено, що по освітній реформі буде зроблено довший перехідний період, і це погоджено з Міністерством Фінансів. Тобто довший період поетапного введення освітньої реформи, що фактично дає можливість забезпечити фінансування й проведення цієї реформи".

"Ця правка буде презентована залу – і я впевнений, що буде адаптована й підтримана усіма депутатами", – сказав Парубій.

Він також визнав, що кожна з запропонованих реформ – і освітня, і пенсійна, і медична, – потребують відповідного фінансування.

"Я згоден, що нам треба буде провести окрему нараду з прем'єр-міністром, щоб ми змогли проговорити поетапність прийняття реформ і відповідного бюджетного процесу", – додав спікер.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: Верховна Радаосвітареформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: