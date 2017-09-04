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Справу розкрадань на "Стіні" направили до суду

Понеділок, 4 вересня 2017, 12:01

Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців прикордонної служби щодо розтрати коштів, виділених на проект "Стіна".

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Обвинувальний акт направлено до суду за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, розглядати справу буде Оболонський районний суд Києва. У кримінальному провадженні військовослужбовці Державної прикордонної служби України звинувачуються у вимаганні у підприємця хабаря "за нестворення перешкод" під час реалізації договору щодо будівництва посиленого кордону.

"Йдеться про підписання актів приймання – передачі виконаних робіт, перерахування коштів комерційному товариству за договором та нерозірвання договірних відносин з комерційним підприємством", - пояснюють у прокуратурі.

Як повідомлялося у липні, ГПУ виявила схему розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.

Як відомо, одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

Наразі проект реалізований трохи більше ніж на 10%

Українська правда

Теми: кордонпрокуратурасудкримінал
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