Україна готується запровадити акциз на російські книги

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики пропонує депутатам запровадити акцизні марки на російські книги.

Про це повідомила голова Комітету Вікторія Сюмар на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики за літо був напрацьований цілий пакет законопроектів, покликаний далі захищати український інформаційний простір. Зокрема, ми хочемо захистити українських книговидавців, запропонувавши такий інноваційний захід, як акцизну марку на російську книжку, для того, щоб боротися із піратством у цій сфері", - сказала Сюмар.

Як відомо, 8 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.