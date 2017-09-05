Садовий заявив, що нардепи "Самопомочі" зустрічатимуть Саакашвілі 10 вересня
Мер Львова Андрій Садовий, голова партії "Самопоміч" заявив, що ряд нардепів з партії будуть зустрічати екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі на КПП "Краковець".
Про це він написав на сторінці в Facebook.
"10 вересня мої однопартійці - Ірина Подоляк, Єгор Соболєв, Роман Семенуха, Семен Семенченко та Павло Костенко будуть на КПП "Краківець", аби проконтролювати дотримання Закону та Конституції України щодо Міхеїла Саакашвілі", - заявив Садовий.
Він висловив надію, що "президент Петро Порошенко зуміє виправити своє непродумане рішення і 10 вересня не стане днем ганьби для країни".
Як відомо, 26 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.
Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.
Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.
У президентській адміністрації зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".
Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис.
Колишній глава Одеської обласної держадміністрації заявив, що повернеться в Україну 10 вересня.
Однак українські прикордонники раніше заявили, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.
4 вересня Саакашвілі заявив, що подорожує з українським паспортом.