Саакашвілі: В анкеті на отримання українського громадянства не мій підпис

Підпис у копії анкети на отримання українського громадянства Міхеілом Саакашвілі, яку було раніше оприлюднено, належить не йому.

Про це ввечері 29 липня заявив сам екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

"Я в шоці! Щойно подивився копію анкети, яку опублікував з подачі Адміністрації президента один з лідерів його фракції (Володимир Ар'єв - ред). На підставі ось цього документу президент позбавив мене громадянства. Я з повною відповідальністю стверджую, що це - не мій підпис і не мною заповнена анкета", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що вимагає "негайно провести графічну експертизу".

"Тут ми маємо справу з кримінальним злочином", - зазначив він і додав, що "високо в державну владу проникли шахраї".



Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

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