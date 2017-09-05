Геращенко про миротворців: Путін підміняє поняття

Російський президент Володимир Путін підміняє поняття у питанні відправки миротворців ООН на Донбас, його пропозиції неприйнятні для України.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка представляє Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі

"Путін у найкращих традиціях гібридної війни намагається спотворити ідею українського керівництва щодо миротворців на Донбасі, перевернути все з ніг на голову. Він доручає своєму вірному міністру Лаврову подати резолюцію в Радбез ООН щодо миротворців на лініі зіткнення", – зазначила вона у Facebook.

"Хвилиночку: лінія зіткнення стала лінією зіткнення через російську агресію. Для нас це лінія дотику, дотику з тимчасово окупованими "мордо ром" територіями, які ми обов'язково повернемо. Це лінія, яка має зникнути назавжди з української землі в день повернення контролю над кордоном", – обурилася Геращенко.

"Це не український кордон, тому не може бути й мови про миротворців виключно вздовж лінії дотику", – заявила вона.

Геращенко упевнена: "Кремлівські сценарії й спроба підміни понять, спотворення самої ідеї миротворців не пройдуть".

"Миротворці мають бути введені на всю окуповану росіянами територію, аби моніторити безпекову ситуацію і демілітаризацію, їхній мандат має закінчуватися на україно-російському кордоні. А це Ізваріно й інші пункти перетину державного українського кордону, а не Станиця Луганська чи Мар'їнка, як того дуже хочеться кремлівському вождю" – наголосила вона.

Раніше 5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.