НАБУ вилучило у судді ВАСУ понад $100 тисяч готівки

Суд наклав арешт на готівку у сумі $100 тисяч, понад 5 тисяч євро і 430 фунтів стерлінгів, яку детективи НАБУ вилучили під час обшуку у квартирах та службовому кабінеті судді Вищого адмінсуду Олега Голяшкіна.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Галицького райсуду Львова.

Відзначається, що вказану готівку вилучили 9 серпня під час обшуку двох об’єднаних квартир по вулиці Лаврській, 10 у Києві. Суддя Голяшкін не зміг підтвердити та пояснити законність набуття понад $37 тисяч.

Окрім того, у той же день під час проведення обшуку в службовому кабінеті судді Голяшкіна у ВАСУ детективи НАБУ вилучили $1 тисячу. Суддя пояснив, що дані кошти йому не належать та про них йому невідомо.

Постановою детектива вказані кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Як відомо, суддя у своїй декларації за 2016 рік вказав квартиру площею 71 кв. м у Києві, яка належить його матері Вірі Голяшкіній. Це квартира по вулиці Лаврській, яка об’єднана із ще однією квартирою (62 кв м), що теж належить матері судді. Друга квартира у декларації судді ніяк не фігурує.

У Голяшкіних є родинна квартира у місті Слобожанське Дніпропетровської області і два гаражі там же. На трьох дітей Голяшкіна у 2012 році була оформлена квартира у Дніпрі. У дружини судді також є квартира у Бахмутському районі Донеччини.

Крім того, Голяшкін вказав, що може безоплатно користуватися квартирою площею 86 кв. м у Києві, що належить Юрію Лебедєву.

Однак журналісти "Наших грошей" з’ясували, що Лебедєв сам і проживає у цій квартирі. Також вони встановили, що Голяшкін претендує на службове житло у столиці.

За 2016 рік суддя Олег Голяшкін задекларував $61 тисячу готівки власних, і 7 тисяч євро – дружини. На банківських рахунках вони вказали всього 1260 гривень.

За 2016 рік суддя Олег Голяшкін заробив 367 тисяч гривень, а його дружина Олена Голяшкіна, яка навчається у Національній академії держуправління при Президентові України, – 36 тисяч гривень стипендії.

У 2015 році Олена Голяшкіна працювала секретарем судового засідання ВАСУ.

А син Голяшкіних у 2016-му отримав у подарунок 220 тисяч гривень від іноземної громадянки Людмили Гулакової.

Як повідомлялося, у серпні співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки в кабінеті судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна. Обшуки проходили у справі про можливе незаконне збагачення судді.

26 травня детективи НАБУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і за місцем проживання його голови Павла Вовка у рамках кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення судді.