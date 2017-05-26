НАБУ пояснило, чому обшукує Окружний адмінсуд Києва і його голову

Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва та за місцем проживання його голови Павла Вовка.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

"Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ст. 368-2 Кримінального кодексу країни)", - розповідають в антикорупційному бюро.

Там наголосили, що будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями цього суду щодо діяльності бюро "є відверто спекулятивними та не мають підтвердження".

"Наголошуємо, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9.12.2016. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави (першого заступника директора НАБУ – ред.), зареєстрована в ОАСК 11.04.2017", - повідомили в бюро і нагадали, що, починаючи з грудня 2015 року в роботі Окружного адмінсуду було 28 справ, відповідачем у яких виступало НАБУ.

Водночас суддя адмінсуду Богдан Санін повідомив УП, що працівники НАБУ допитали в якості свідків двох заступників голови ОАСК Павла Вовка.

"На даний час в центральному приміщенні, де розміщені кабінети голови суду і двох заступників проходять обшуки. Заступники звідти вийшли і повідомили, що їх допитували в якості свідків. У них не проводили обшуки. Спочатку хотіли, але потім відмовились", - повідомив Санін.

"Також допитали працівників апарату, секретаря голови і ще якихось осіб. Жодного іншого суддю не допитували", - додав він.

Санін також повідомив, що телефон голови суду Вовка відключений і з ним не вдається зв'язатися. На робочому місці його немає. Санін припустив, що він може перебувати вдома, де також проводяться обшуки.

Павло Вовк

Раніше стало відомо, що в Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук. Один с суддів пов'язав такі дії з тим, що в ОАСК розглядаються дві справи проти НАБУ.

Пізніше з'явилась інформація, що Національне антикорупційне бюро проводить обшук в будинку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

11 квітня "Українська правда" публікувала журналістське розслідування щодо голови ОАСК Вовка.

Українська правда