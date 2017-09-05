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Клиха знайшли у психіатричній лікарні в Росії

Вівторок, 5 вересня 2017, 15:50
Клиха знайшли у психіатричній лікарні в Росії
FB Anton Naumlyuk

Незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває у психіатричній лікарні міста Магнітогорськ Челябінської області.

Про це повідомляє у Facebook офіс українського омбудсмена Валерії Лутковської.

"У відповідь на звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова поінформувала, що станом на 4 вересня 2017 року Станіслав Клих перебував на стаціонарному лікуванні у філіалі психіатричної лікарні Федеральної казенної установи охорони здоров’я "Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань" Росії в м. Магнітогорську", - розповідають там.

Російський омбудсман також стверджує, що Клиха було госпіталізовано за власною письмовою згодою.

"Зважаючи на поліпшення загального стану Станіслава Клиха, найближчим часом планується його виписка зі стаціонару. Про направлення для подальшого відбування покарання Вам буде повідомлено додатково", – зазначається у листі Москалькової.

Як раніше повідомляв адвокат Ілля Новіков, українського заручника Станіслава Клиха утримують у лікарні у російському Магнітогорську, а не в Челябінську, як повідомлялося за тиждень до того. Але юрист не знав, чому і з яким діагнозом політв'язня перевели у лікарню, оскільки офіційно рідним про це нічого не повідомляли.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська 28 серпня звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням визначити місцезнаходження Станіслава Клиха.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяв'язницяздоров'я
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