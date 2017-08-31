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Клиха тримають у лікарні в Магнітогорську – адвокат

Четвер, 31 серпня 2017, 04:51
Клиха тримають у лікарні в Магнітогорську – адвокат

Українського заручника Станіслава Клиха утримують у лікарні у російському Магнітогорську.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

Залишається невідомим, чому і з яким діагнозом Клиха перевели у лікарню, оскільки офіційно рідним про це нічого не повідомляють.

"За останньою інформацією Станіслав Клих у лікарні в Магнітогорську, а не в Челябінську, як повідомлялося минулого тижня. У зв'язку з чим його туди перевели і який у нього діагноз рідним офіційно не повідомляють", - написав Новіков.

Як відомо, днями з’явилась інформація про те, що незаконно зсудженого в Росії громадянина України Станіслава Клиха, який відбуває покарання у Челябінській області, було переведено до лікарні для проходження обстеження чи лікування.

Водночас ані адвокат, ані родичі ув’язненого не володіють інформацією про те, до якого саме медичного закладу було переведено Клиха, з якою метою і на який термін.

Вказаний факт дуже непокоїть матір ув’язненого.

У зв'язку з цим уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням встановити місцезнаходження Клиха.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих у російському СІЗО, збожеволів.

3 березня 2017 року стало відомо, що Клиха етапували до Верхньоуральська.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язнізаручникиправа людини
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